Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Einbrüche, Arbeitsunfall, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, versuchter Raub, Brände

Reutlingen (ots)

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

In betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht und kurzzeitig geflüchtet ist ein 23-Jähriger aus Reutlingen am Sonntagmorgen. Gegen 02.05 Uhr streifte der Fahrer des VW Golf einen auf einem Parkplatz in der Emil-Adolff-Straße geparkten Jeep und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte der Verursacher jedoch zurück, wobei die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung feststellten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb der Golf-Fahrer neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Hohenstein-Oberstetten (RT): In Wohngebäude eingebrochen

Am Samstagabend ist in der Zeit von 18.50 Uhr bis 20.50 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Oberstetten eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters auf der Gebäuderückseite gelangte der Täter ins Innere des Gebäudes, wo mehrere Schränke und Zimmer zweier übereinanderliegender Wohnungen durchsucht wurden. Der Wert des erlangten Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Raidwangen (ES): Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten

Ein 68-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf einem Waldstück zwischen Altdorf und Raidwangen beim Fällen eines Baumes tödlich verunglückt. Trotz der sofortigen Alarmierung von Rettungskräften durch anwesende Zeugen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Esslingen (ES): Betrunkene Frau greift Polizeibeamte an

Eine alkoholisierte Dame ist am Sonntagmorgen gegen 01.50 Uhr nach einem Notruf durch einen Passanten von einer Polizeistreife in der Jurastraße aufgegriffen worden. Die 24-Jährige war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, den Nachhauseweg zu beschreiten. Sie wurde in Gewahrsam genommen und mit dem Streifenwagen nach Hause gefahren. Kurz vor Erreichen der Wohnanschrift geriet sie außer sich, hierbei schlug und trat sie gegen eine Polizeibeamtin. Nach Verbringen aus dem Streifenwagen wurden ihr Handschließen angelegt, hierbei leistete sie heftige Gegenwehr und sprach Beleidigungen aus. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen. Letztendlich wurde die Dame zu Hause einer Aufsichtsperson übergeben.

Esslingen (ES): Einbruch in Lagerhalle

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstagmorgen, 10.00 Uhr in eine Lagerhalle in der Augustinerstraße über das Dach eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungstand stürzte der Täter zwei bis drei Meter in die Tiefe und verletzte sich hierbei leicht. Anschließend flüchtete er, ohne Beute zu machen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Gewaltsam Geld gefordert (Zeugenaufruf)

Am frühen Samstagabend ist es am Omnibusbahnhof und im weiteren Verlauf in einem Linienbus zu einem versuchten Raub gekommen. Gegen 17.00 Uhr wurde ein 14-Jähriger am Omnibusbahnhof in Esslingen durch bislang drei unbekannte Täter angesprochen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert, Geld auszuhändigen. Dem 14-Jährigen gelang zunächst die Flucht in den Linienbus 119 Richtung Ostfildern. Die Täter gelangten ebenfalls in den Bus und traktierten den Geschädigten dort während der Fahrt mit Schlägen und Tritten. Zwei unbekannte Zeugen erkannten die Situation und kamen dem 14-jährigen Opfer zu Hilfe, sodass die Täter ohne Diebesgut noch in Esslingen flüchteten. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können und insbesondere die beiden Zeugen, welche dem Opfer zu Hilfe kamen und anschließend an der Haltestelle "Nussweg" in Ostfildern ausgestiegen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Tel. 0711 / 7091-3, zu melden.

Kohlberg (ES): Brand in Firma

Am Sonntagmorgen ist es zu einem Brand in einer Firma in der Philipp-Jakob-Manz-Straße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache gegen 10.05 Uhr in einem Büro im ersten Stock aus. Der gesamte Bürotrakt und das Dach wurden in Mitleidenschaft gezogen, ersten Schätzungen ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit (Stand 12.00 Uhr) ist die Feuerwehr noch zu Gange.

Albstadt (ZAK): Einbruch (Zeugenaufruf)

Zu einem Einbruch ist es im Laufe des frühen Freitagmorgens, zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, in der Bitzer Steige gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über eine Nebeneingangstüre Zugang zu dem im Umbau befindlichen Gebäude und durchsuchten dessen Räumlichkeiten. Es wurden diverse Werkzeuge und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Diebesgut wurde durch die Täter mit einer Schubkarre abtransportiert. Das Polizeirevier Albstadt, Tel. 07432 / 955-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Meßstetten (ZAK): Brand von Kampfrichterturm

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagabend gegen 20.40 Uhr der Kampfrichterturm beim Skilift in Meßstetten in Brand geraten. Gegen 18.30 konnte durch Zeugen bereits Brandgeruch wahrgenommen werden. Diese gingen jedoch von einem Abbrennen von Reisig aus. Der Kampfrichterturm brannte trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr ab, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell