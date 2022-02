Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Firmen und Gaststätte; Verkehrsunfälle; Wohnhausbrand

Reutlingen (ots)

In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Schießwieslenstraße im Stadtteil Mittelstadt ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 15.50 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge durchsuchte er das Büro nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte der Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute wieder abgezogen sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 300 Euro beziffert wird. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag auf der L378a. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem VW Golf die Landesstraße von Metzingen in Richtung Rommelsbach. Dabei überholte er zunächst in einer Steigung ein vorausfahrendes Fahrzeug und scherte zwischen diesem und einem Kleintransporter wieder ein. Anschließend setzte der Golf-Lenker erneut zum Überholen an, sodass der entgegenkommende, 60-jährige VW-Lenker mit seinem Transporter stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der 46 Jahre alte Fahrer eines hinter dem Transporter fahrenden Cadillac musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten. Dabei brach sein Wagen aus und kollidierte mit dem zwischenzeitlich wieder auf seiner ursprünglichen Fahrspur befindlichen Golf. Dieser wurde in der Folge nach rechts abgewiesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Sowohl der Golf als auch der Cadillac mussten abgeschleppt werden. (rn)

Pfullingen (RT): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte am Marktplatz ist im Laufe des Sonntags ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen 2.30 Uhr und 14.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude und brach im inneren mehrere Spielautomaten auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (rn)

Ohmden (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K 1445 erlitten. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Seat Tarraco gegen 14.35 Uhr die Kreisstraße von Zell unter Aichelberg in Richtung Ohmden. Auf Höhe eines Golfplatzes wollte sie mit dem Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden BMW S 1000 des 23-Jährigen. Sowohl der Biker als auch seine Maschine wurden in der Folge nach rechts abgewiesen und kamen mehrere Meter neben der Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 23-Jährigen anschließend in eine Klinik. Die 36-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger einbezogen. Für Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsabreiten musste die Kreisstraße bis zirka 18.45 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Neidlingen (ES): Schwarzer Ford gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntagmittag in der Wiesensteiger Straße, bei dem eine 32-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden ist. Die Frau führte gegen 13.50 Uhr ihr Pferd auf der Wiesensteiger Straße in Richtung Ortsmitte. Zwischen der Einmündung zum Wasserschloßweg und der Kreuzung zur Kirchstraße wurden sie an einer durch parkende Fahrzeuge verengten Stelle von einem Pkw überholt. Das Pferd schreckte daraufhin auf und zog die die 32-Jährige mehrere Meter mit sich mit, ehe die Leine riss und die Frau stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hatte zunächst angehalten, dann aber seine Fahrt in Richtung Weilheim fortgesetzt. Das Pferd konnte wenig später eingefangen werden. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07021/501-0. Insbesondere wird eine blonde Frau, die der Gestürzten nach dem Vorfall ihre Hilfe angeboten hatte, gebeten, sich zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Seitenscheibe eingeschlagen

In der Schellingstraße hat in den vergangenen Tagen ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Eine Passantin entdeckte am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, den dort abgestellten Hyundai mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe auf der Beifahrerseite und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Innenraum des Wagens durchsucht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu möglichem Diebesgut, dauern noch an. (rn)

Rottenburg (TÜ): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle auf einem Areal in der Arthur-Junghans-Straße in Kiebingen ist ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, schlug der Täter ein Fester ein und gelangte so in das Innere der Halle. Dort startete er auf noch unbekannte Weise einen Gabelstapler und beschädigte mit diesem das Hallentor. Anschließend stellte er den Stapler im Außenbereich ab. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Großeinsatz der Rettungskräfte

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Sonntagmittag bei einem Brand in der Ebinger Silberburgstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein vier Jahre altes Kind gegen 11.45 Uhr in seinem Zimmer mit einem Feuerzeug gespielt. Hierbei war sein Teddybär in Brand geraten und das Feuer hatte sich auf das Inventar ausgebreitet. Die Mutter bemerkte das Feuer und warf den brennenden Teddy zum Fenster raus. Dieser entzündete dann unglücklicherweise den im Garten liegenden Sperrmüll und es entstanden meterhohe Flammen. Durch diese wurden die Gebäudewand in Mitleidenschaft gezogen. Zudem zerbarsten durch die enorme Hitze mehrere Fenster des Wohnhauses. Durch den ins Haus dringenden Rauch zogen sich zwei Bewohner im Alter von 21 und 29 Jahren eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot ausgerückt war, vor Ort versorgt. Das Kind und seine Mutter wurden nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und über Nacht stationär aufgenommen. Sie hatten sich ebenfalls eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Feuerwehr, die mit einem kompletten Einsatzzug bestehend aus fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte das Feuer rasch löschen. Während des Einsatzes musste die Silberburgstraße zwischen der Bühl-/und der Friedrichstraße gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 50.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell