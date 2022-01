Polizei Münster

POL-MS: Durch auf Kipp stehendes Fenster in Schule eingebrochen - Jugendliche flüchten

Münster (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche sind am Dienstagnachmittag (25.1., 16:30 bis 17:50 Uhr) am Thomas-Morus-Weg durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Schule eingebrochen. Die Täter hebelten das Fenster aus der Verankerung und kamen so in die Räume. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Zeugen beobachteten die Jugendlichen, als sie aus der Schule flüchteten. Alle waren dunkel gekleidet, einer trug eine weiße Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

