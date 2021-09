Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.09.2021, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Fiesta die Straße Im Bruckacker. Dabei übersah er an der Einmündung Im Eulenspiegel eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtige 54-jährige Toyota-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Toyota abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Peugeot Kombi. Verletzt wurde niemand. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell