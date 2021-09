Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: dreister Diebstahl von Rucksack

Freiburg (ots)

Eine 94-jährige Touristin stieg am Mittwoch, 29.09.2021, gegen 17.45 Uhr, vor einem Hotel bei der Dreiländerbrücke aus ihrem Reisebus aus. Sie legte ihren Rucksack auf ihren bereitgestellten Koffer ab. Während sie nochmals zurück in den Reisebus musste, um ihren Rollator zu holen, nahm ein Unbekannter ihren Rucksack mit. Eine Mitreisende konnte beobachten, wie ein Radfahrer an den Koffern vorbeifuhr, während der Fahrt den Rucksack schnappte und sich in Richtung Dreiländerbrücke entfernte. Im Rucksack befanden sich etwa 40 Euro Bargeld, Ausweisdokumente, Bankkarten sowie Notfallmedikamente. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro.

