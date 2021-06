Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Beruflichen Schule in der Iringheimer Straße am Donnerstagvormittag, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 13:45 Uhr befuhr der Unbekannte den Parkplatz und kollidierte mit einem Schild. In der Folge knickte dieses um und beschädigte einen geparkten VW Polo. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Verantwortlichen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell