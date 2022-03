Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Plochingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES):

Polizeihauptkommissar Joachim Löffler hat zum 1. März die Leitung des Polizeipostens Plochingen übernommen. Er folgt Erstem Polizeihauptkommissar Harald Bock nach, der mit Ablauf des Februars nach mehr als 44 Dienstjahren in den Ruhestand trat.

Die polizeiliche Laufbahn des 51-jährigen Joachim Löffler begann 1995 als Polizeikommissarsanwärter bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2000 zog es ihn zunächst in den Streifendienst zum Polizeirevier Heidenheim, bevor er ein Jahr später zur damaligen Polizeidirektion Esslingen versetzt wurde. Dort war er als stellvertretender Leiter einer Dienstgruppe bei den Polizeirevieren Filderstadt und Plochingen tätig, bis ihm 2005 die Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Esslingen übertragen wurde. Von 2013 bis 2014 leitete er kommissarisch den Polizeiposten Esslingen-Berkheim. Im Jahr 2014 wurde ihm die stellvertretende Leitung des Polizeipostens Oberesslingen übertragen. Seit 2018 bis zu seiner jetzigen Ernennung zum Leiter des Polizeipostens Plochingen war er mit der stellvertretenden Leitung des Bezirksdienstes beim Polizeirevier Esslingen betraut.

Seit März ist Polizeihauptkommissar Löffler nun gemeinsam mit 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Plochingen, den Gemeinden Deizisau, Altbach, Aichwald, Baltmannsweiler sowie Reichenbach und Lichtenwald zuständig.

Joachim Löffler lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Reichenbach.

Der berufliche Weg des 60-jährigen Ersten Polizeihauptkommissars Harald Bock begann 1978 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Dienst wurde er in den Streifendienst des damaligen Polizeireviers Plochingen versetzt. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen- Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 1991 kehrte er zur damaligen Polizeidirektion Esslingen zurück wo er beim Polizeirevier Neuhausen die Leitung einer Dienstgruppe übernahm. Nach dem Umzug des Polizeireviers zum neuen Standort nach Filderstadt wurde ihm 1996 die Leitung des Streifendienstes des Reviers übertragen. 1998 wechselte er in den Führungs- und Einsatzstab der Polizeidirektion Esslingen, wo er in verschiedenen Führungsfunktionen unter anderem als kommissarischer Referent für Aus- und Fortbildung und Leiter des Einsatztrainings für den Aufbau des Einsatztrainingszentrums verantwortlich war. Daran schloss sich die Ernennung zum Referent Technik und Qualifizierungen zur Fachkraft für Arbeitssicherheit und zum Brandschutzbeauftragten an. Im Jahr 2014 übernahm er die Leitung des Polizeipostens Plochingen, den er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand acht Jahre leitete. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell