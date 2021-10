PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Tödlicher Verkehrsunfall am Rande einer Laufveranstaltung in Eschborn+++

Hofheim (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall am Rande einer Laufveranstaltung in Eschborn, Eschborn, Spessartweg Sonntag, 03.10.2021, 12:05 Uhr

(wie)Am Rande einer großen Laufveranstaltung in Eschborn kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Mercedes den Spessartweg in Richtung Rödelheimer Straße. Aufgrund der Laufveranstaltung Eschatlon war die Rödelheimer Straße jedoch gesperrt. Ein weiblicher Streckenposten stoppte den Mercedes und informierte den Fahrer über die Sperrung. Bei dem folgenden Wendemanöver des 88-Jährigen wurde die Helferin der Laufveranstaltung von dem Pkw erfasst und überrollt. Hierbei wurde die Frau tödlich verletzt. Rettungsdienst und Polizei konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Es kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Die Polizei sperrte den Unfallort mit Sichtschutzwänden ab. Die Laufveranstaltung wurde danach vom Veranstalter abgebrochen. Die Maßnahmen und Ermittlungen der Polizei dauern an, es können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell