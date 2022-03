Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradfahrer schwer verletzt; Lebensmittelautomat aufgebrochen; Mit Promille unterwegs

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen erlitten. Der 68-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit seiner Honda auf der Landesstraße von Denkendorf herkommend unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er kurz nach dem Erlachsee zu spät, dass ein 33 Jahre alter Skoda-Lenker vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Kollision wurde der Biker nach links abgewiesen und stürzte von seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Pkw-Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigten zunächst keine ärztliche Versorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Schwerverletzten sowie dem Aufladen der Fahrzeuge musste die L 1204 für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über einen parallel verlaufenden Feldweg umgeleitet. (ms)

Ostfildern (ES): Lebensmittelautomat aufgebrochen

Auf das Bargeld in einem Lebensmittelautomaten am Lerchenhof im Ortsteil Kemnat hatte es ein Unbekannter abgesehen. Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, vier Uhr, hebelte der Unbekannte den Automaten auf und plünderte ihn aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (jk)

Tübingen (TÜ): Mit Promille unterwegs

Erheblich alkoholisiert war eine 44-Jährige, die Beamte des Polizeireviers Tübingen am Dienstagmorgen aus dem Verkehr gezogen haben. Verkehrsteilnehmer alarmierten gegen sieben Uhr die Polizei, nachdem auf der B 27 in Richtung Tübingen ein Skoda in Schlangenlinien fahrend aufgefallen war. In der Derendinger Straße konnte der Wagen angehalten und die Fahrerin kontrolliert werden. Dabei konnte bei der verkehrsuntüchtigen Frau ein vorläufiger Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille festgestellt werden. Sie musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Die 44-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

