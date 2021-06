Polizei Münster

POL-MS: Wasserschaden vorgetäuscht - Dreister Dieb entwendet Schmuck von Seniorin

Münster (ots)

Am Donnerstag den 17.06.2021, gegen 16:45 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann mit einer dreisten Masche Zugang zur Wohnung einer 94-Jährigen in Münster-Mauritz und entwendete ein Schmuckkästchen mit Schmuck im Wert von circa 300 Euro.

Die Geschädigte bewohnt eine Wohnung im betreuten Wohnen an der Andreas-Hofer-Straße und wurde durch den Täter aufgesucht. Er gab vor, er müsse aufgrund eines Wasserschadens im Haus in der Wohnung der Seniorin nachsehen. Nachdem die 94-Jährige ihn reingelassen hatte, machte sich der Täter unbemerkt an den Habseligkeiten der Dame zu schaffen. Diese bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Unbekannte bereits verschwunden war.

Zur Beschreibung gab sie an, der Täter sei circa 1,80 Meter groß, habe eine athletische Figur und sei mit einem gemusterten T-Shirt und einer langen Hose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

