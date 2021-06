Polizei Münster

POL-MS: 23-jähriger Münsteraner verstirbt nach Zusammenstoß mit Pkw auf der Wolbecker Straße

Münster (ots)

In der Nacht von Samstag (19.6., 23:25 Uhr) auf Sonntag kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der Wolbecker Straße in Höhe der Kanalbrücke, infolgedessen ein 23-jähriger Münsteraner verstarb.

Der 23-jährige Radfahrer bog von der August-Schepers-Straße auf die Wolbecker Straße und wurde von einem Pkw erfasst. Der ebenfalls 23-jährige Pkw-Fahrer war in Fahrtrichtung Umgehungsstraße unterwegs. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen und wurde zunächst noch am Unfallort durch Rettungskräfte reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagmorgen erlag der 23-jährige Radfahrer im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Es liegen Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Radfahrers vor.

