Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drei Pkw-Aufbrecher in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreise Esslingen, Heilbronn, Böblingen, Ludwigsburg und Göppingen sowie Rems-Murr-Kreis

Im Rahmen eines seit mehreren Monaten andauernden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls konnten am frühen Mittwochmorgen zwei Männer und eine Frau festgenommen werden. Ihnen wird zur Last gelegt, seit Mai des vergangenen Jahres eine Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen in den Landkreisen Esslingen, Heilbronn und Göppingen sowie dem Rems-Murr-Kreis begangen zu haben. Zudem kommen sie für weitere Pkw-Aufbrüche in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg in Frage. Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sollen sie in den vergangenen Monaten an zahlreichen Pkw der Marken Mercedes-Benz und BMW jeweils eine Scheibe beschädigt haben, um in das Innere der hochwertigen Fahrzeuge zu gelangen. Dort hatten es die Verdächtigen auf Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte abgesehen, die sie ausbauten. Umfangreiche Ermittlungen hatten auf die Spur des Trios geführt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten die 38-jährige Frau und die beiden Männer im Alter von 31 und 35 Jahren schließlich nach einem Pkw-Aufbruch in Rechberghausen, Kreis Göppingen, kurze Zeit später durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vorläufig festgenommen werden.

Der 35-Jährige steht außerdem im Verdacht, an mehreren Wohnungseinbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu und zu den Pkw-Aufbrüchen dauern weiterhin an.

Die drei Beschuldigten, bei denen es sich um litauische Staatsangehörige handelt, wurden im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell