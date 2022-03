Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunken gegen Baum geprallt; Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Betrunken gegen Baum geprallt

Deutlich alkoholisiert war ein 67-Jähriger, der am Mittwochmorgen in der Esslinger Straße einen Unfall verursacht hat. Der Mann war gegen 8.40 Uhr mit seinem Citroen Berlingo auf der Esslinger Straße in Richtung Nellingen unterwegs. Kurz nach dem Verlassen des dortigen Kreisverkehrs kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Während an dem Baum augenscheinlich kein Schaden entstanden war, dürfte der Citroen nur noch Schrottwert haben. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich schätzungsweise auf etwa 15.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Zeugenaufruf)

Ein 27-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen von Beamten des Polizeireviers Tübingen festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar in ein Geschäft in der Neckargasse eingebrochen war. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den 27-jährigen Fußgänger, der drei Longboards mit sich führte, gegen 3.30 Uhr im Bereich des Busbahnhofs. Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten sie fest, dass an den Boards unter anderem die Etiketten des Ladens in der Neckargasse angebracht waren. Bei der Überprüfung des Geschäfts stießen sie auf eine aufgewuchtete Ladentüre. Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und die Longboards im Wert von mehreren hundert Euro sichergestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, bei denen sich nachfolgend Hinweise auf einen zweiten, bislang unbekannten Mittäter ergaben. Der 27-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Mittäter dauern an, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht, die am frühen Mittwochmorgen im Bereich der Neckargasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 07071/972-8660. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell