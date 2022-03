Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 27 bei Schömberg

Reutlingen (ots)

Schömberg (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Lenker ist beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw am Donnerstagvormittag auf der B 27 ums Leben gekommen. Der 64-Jährige war mit einem Skoda Fabia gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße von Neukirch herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Ortsbeginn kam der Pkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Skoda frontal mit dem in Richtung Neukirch fahrenden, mit Beton vollgeladenen Silozug eines 61 Jahre alten Mannes. Der Pkw kam neben der Straße in einer Böschung zum Stehen. Der Silozug kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb mit der Zugmaschine in einem Teich stehen. Der 64-Jährige erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Der Lkw-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 70.000 Euro.

An die Unfallstelle rückten ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Feuerwehr aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei, des Notfallnachsorgedienstes und Vertreter des Umweltamtes vor Ort.

In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die B 27 musste während der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Verkehrspolizei bittet unter Telefon 07433/264-0 um Zeugenhinweise. (ms)

Hinweis:

Die Bergungsarbeiten dauern zur Stunde (15 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell