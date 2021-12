Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Garage

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Burgstemmen (TK) In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 09.00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 18.40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür in eine Garage im Kreuzkamp ein. Aus der Garage entwendeten sie zwei E-Bikes sowie diverse Werkzeuge. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass der Abtransport des Diebesgutes mit einem Fahrzeug erfolgte. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

