Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Schliekum (TK) Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 11.00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 19.15 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Oerier Straße ein. Das Wohnhaus wurde von den unbekannten Tätern nach Diebesgut durchsucht. Zum Diebesgut konnten die Hauseigentümer bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

