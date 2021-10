Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Diebstahl aus Einfamilienhaus - Hubschrauber und Spürhund im Einsatz

Neuss (ots)

Am Mittwoch (13.10.), gegen 22:20 Uhr, verschafften sich offenbar zwei Männer Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Dürerstraße. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie durch eine Terrassentür in das Objekt und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände. Durch die Wiederkehr des Hauseigentümers wurden die noch Unbekannten überrascht und flüchteten durch den Garten in Richtung Straße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers sowie eines Personensuchhundes, führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Teile des Diebesgutes konnte in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden werden.

Die Personen sollen circa 25 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe eine Umhängetasche getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an.

Zeugen, die weitere Hinweise auf verdächtige Autos oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Seien Sie aufmerksam und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ungebetener Besuch auf Nachbars Grundstück auffällt. Nutzen Sie in diesen Fällen den Notruf 110 und schreiten Sie keinesfalls selbst ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell