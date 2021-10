Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Gabelstapler auf Firmengelände

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17 Uhr geriet in der Uhlandstraße auf einem Firmengelände ein Gabelstapler in Brand. Das Elektrofahrzeug war von Mitarbeitern gegen 11 Uhr im Freien auf dem umzäunten Firmengelände abgestellt und nicht mehr bewegt worden. Ein 50-jähriger Mann aus der Nachbarschaft bemerkte den Brand und löschte diesen gemeinsam mit einem anderen Anwohner. Durch die eingesetzte Feuerwehr waren lediglich geringe Nachlöscharbeiten erforderlich. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude entstand nicht. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug entstanden sein. Der Sachschaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen.

