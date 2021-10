Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: PKW auf Klinikparkplatz beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr parkte eine 23-jährige Fahrzeugführerin ihren VW auf dem Parkplatz vor einer Klinik im Neuenheimer Feld. Als die Frau gegen 14:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine starke Beschädigung auf der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher ist bisher nicht bekannt und hat sich nach dem Unfall unerlaubt vom Parkplatz entfernt. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte das unfallverursachende Fahrzeug ein LKW gewesen sein. Der Schaden am VW beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel.: 06221/3418-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

