Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Fahrradtour unter Alkoholeinfluss endet im Polizeirevier

Heidelberg-Mitte (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer fiel den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Rohrbacher Straße auf. Der Radfahrer fuhr deutliche Schlangenlinien und benötigte die gesamte linke Fahrspur. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. In der Folge wurde der Mann auf das Polizeirevier verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell