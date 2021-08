Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei warnt vor Taschendieben in Supermärkten und Discountern

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises verzeichnet seit Wochen eine deutliche Zunahme von Taschendiebstählen in Geschäften. Insbesondere in Discountern und Supermärkten werden Portemonnaies entwendet.

Dieses Phänomen tritt im gesamten Kreisgebiet auf. Dabei sind überwiegend - aber nicht nur - Seniorinnen und Senioren betroffen. In diesem Zusammenhang raten die Fachleute der Kriminalprävention erneut:

- Portemonnaies gehören keinesfalls in eine Tasche, die im Einkaufwagen abgestellt ist oder in das Netz eines Rollators. - Verwahren Sie Portemonnaies sicher in Innentaschen Ihrer Kleidung dicht am Körper. - Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie für Ihren Einkauf benötigen. - Verwahren Sie Geld und Ausweise sowie Giro- und Kreditkarten grundsätzlich getrennt voneinander auf.

Sollten Sie selbst einen Diebstahl beobachten, zeigen Sie Zivilcourage! Machen Sie laut auf den Diebstahl aufmerksam, ziehen Sie die Mitarbeiter des Geschäftes hinzu, informieren Sie die Polizei. (ck/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell