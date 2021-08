Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Schmuckgeschäft

Rösrath (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Dienstag (24.08.), 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft auf der Straße Am Hammer in Hoffnungsthal ein und entwendeten Schmuck sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

