Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Heftiger Streit, Notrufmissbrauch, Einbrüche, Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Brand in Altpapierlager

Zum Brand im Altpapierlager eines Betriebes sind die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag in die Ziegeleistraße ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr wurden die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Mitarbeiter einen Brand in einer Altpapierladung entdeckt hatten, die kurz zuvor abgeladen worden war. Einer der Mitarbeiter schob die Ladung reaktionsschnell mit einem Radlader auf eine freie Fläche, wo sie von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich georderte Rettungswagen nicht eingesetzt werden musste. Was den Brand ausgelöst hatte und ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (cw)

Münsingen (RT): Notruf missbraucht

Wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 37-Jährigen, der am Mittwochabend offenbar bewusst für einen Einsatz der Rettungskräfte gesorgt hat. Kurz nach 19.30 Uhr alarmierte der Mann die Integrierte Leitstelle wegen angeblichen Gasgeruchs in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Münsingen. Sofort rückten neben mehreren Polizeistreifen auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke und die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Alle Messungen waren unauffällig. Zudem stellte sich heraus, dass auch zuvor kein Ernstfall vorgelegen hatte und der 37-Jährige sich lediglich Unterstützung bei der Reparatur der defekten Heizung erhofft hatte. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen muss er mit einem Kostenbescheid für den Einsatz rechnen. (rn)

Bad Urach (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Wohngebäude in der Straße Schanz ist am Mittwochnachmittag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr verschafften sich Unbekannte auf gewaltsame Weise Zutritt zu dem Haus. Im Inneren beschädigten sie Türen, Fenster und das Inventar. Dadurch dürfte hoher Sachschaden entstanden sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Metzinger Straße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es dort kurz vor 23 Uhr zwischen zwei alkoholisierten Bewohnern zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll ein 25-Jähriger seinen 41 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben, sodass dieser vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Donnerstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Kusterdingen-Wankheim (TÜ): Brand auf Aussiedlerhof

Vier Kälbchen sind bei einem Brand auf einem Aussiedlerhof in der Nacht zum Donnerstag ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Vordach einer Stallung, in der sich etwa 80 Kühe befinden, in Brand geraten. Als der Besitzer gegen 6.30 Uhr nach seinen Tieren schauen wollte, waren die Flammen bereits erloschen. Vier Kälbchen, die sich in Metallboxen unter dem Dach befanden, waren ums Leben gekommen. Die Tiere im Stall blieben unverletzt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Von der Sonne geblendet - ein Schwerstverletzter

Mit schwersten Verletzungen musste ein 53-jähriger Arbeiter nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Kirchholzstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 29-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Seat auf der Kirchholzstraße unterwegs. Weil er den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge von der Sonne geblendet und zudem seine Scheiben beschlagen und vereist waren, übersah der Fahrer eine dort eingerichtete Arbeitsstelle und einen geparkten Radlader. Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Wagen in den Radlader, wobei der davor arbeitende 53-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und schwerstverletzt wurde. Er musste nachfolgend nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Im Einsatz war auch ein Mitarbeiter des Notfallnachsorgedienstes. Der Skoda, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Radlader blieb augenscheinlich unbeschädigt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Einbruch in Schule

In das Berufsbildungszentrum in der Ofterdinger Straße ist ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge durchsuchte er einen Aufenthaltsraum nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte der Unbekannte nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell