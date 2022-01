Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Navigationssystem aus Traktor gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Wochenende haben sich Unbekannte im Homsweg in Wittmund an mehreren Traktoren zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, stahlen die Täter aus drei Traktoren mehrere Hundert Liter Diesel. Aus einem der Fahrzeuge wurde außerdem das Navigationssystem entwendet. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell