Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mangelnde Ladungssicherung - Weiterfahrt untersagt

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021, sind gleich zwei Lkw der gleichen ausländischen Spedition bei der Anlieferung von Waren an ein Unternehmen in Frankenthal aufgrund erheblicher Mängel bei der Ladungssicherung aufgefallen.

Nachdem Mitarbeiter des Unternehmens wegen erheblicher Zweifel an der Verkehrssicherheit die Polizei Frankenthal verständigten, wurden die Lkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei bestätigten sich die Zweifel. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde beiden Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Erst nachdem ein weiteres Unternehmen die Ladung ordnungsgemäß sicherte, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell