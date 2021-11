Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Frankenthal (ots)

Am 17.11.2021, gegen 11:20 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Rathausplatz. Beim Vorbeifahren der Fahrradfahrerin an einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, öffnete der 36-jährige Fahrzeugführer unvermittelt die Fahrertür. Die Frankenthalerin kollidiert mit der Fahrertür und stürzt. Sie wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

