Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Studernheim - Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer gesucht

Frankenthal (ots)

Am 14.11.2021, gegen 17:00 Uhr, schob eine 12-jährige Frankenthalerin ihr Fahrrad aufgrund eines Defekts von Studernheim kommend entlang des Fahrradwegs an der Frankenthaler Straße in Richtung Frankenthal. Auf Höhe des ehemaligen REAL-Marktes fuhr ein bisher unbekannter Mann mit seinem Fahrrad an der 12-Jährigen vorbei. Dabei touchierte er das Kind mit seinem Lenker am Ellenbogen.

Im Anschluss warf der Fahrradfahrer dem Mädchen vor sein hochpreisiges Fahrrad beschädigt zu haben. Nachdem der Vater des Mädchens vor Ort eintraf und den Fahrradfahrer zur Herausgabe seiner Personalien aufforderte, wurde dies verweigert. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

