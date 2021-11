Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schild umgefahren - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.11.2021, zwischen 12:00 Uhr und 13:20 Uhr, ist ein Verkehrszeichen in Bad Säckingen umgefahren worden. Das Schild, das in der Bergseestraße an der Einmündung zum Ballyweg stand, dürfte beim Wenden von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell