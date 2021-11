Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch - nichts gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 14.11.2021, sind Unbekannte in ein gewerblich genutztes Objekt in Wehr-Öflingen eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam über die Haupteingangstüre in das Haus in der Wehratalstraße ein. Im Gewerbebetrieb im Erdgeschoss und den Büroräumlichkeiten im Obergeschoss wurde nichts gestohlen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrer Tatausführung gestört. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntagmorgen. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8087-0.

