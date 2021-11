Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen sind nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 13.11.2021, in Wutöschingen zu beklagen. Kurz vor 16:00 Uhr war ein 19-jähriger Renault-Fahrer aus der Straße Langwiesen auf die bevorrechtigte Schwerzener Straße nach links eingefahren. Hierbei kollidierte er mit einem von rechts kommenden Skoda. Der Skoda wurde durch den Aufprall abgewiesen und kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Der 40-jährige Skoda-Fahrer, der Renault-Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nah gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 15000 Euro. An beiden Autos dürften Totalschäden entstanden sein. Auch eine Hecke wurde leicht beschädigt. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen des DRK war auch die Feuerwehr Wutöschingen im Einsatz.

