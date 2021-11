Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Auto beim Parken beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Ihren Ford Fiesta stellte am Donnerstag, 11.11.2021 gegen 19.00 Uhr eine 23 Jahre alte Frau am Fahrbahnrand, gegenüber des Gasthauses Läubin, in der Mitteldorfstraße ab. Als sie gegen 23.00 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, war dieses im Bereich des Kühlers und der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden von rund 1000 Euro wurde vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken verursacht. Nach der Spurenlage könnte es sich dabei um einen Transporter oder ähnlichem gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

