Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0775--Sachbeschädigung an Polizeigebäude--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Feuerkuhle Zeit: 20.11.20, 2 Uhr bis 21.11.20, 12 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade einer Polizeiliegenschaft in Hastedt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter sprühten in weißer Farbe den Schriftzug "ACAB Fuck the System" und ein Tag auf die Außenwand des Polizeigebäudes in der Feuerkuhle. Das Tag "LUZID" brachten die Unbekannten ebenfalls an mehrere Häuserwände in der gesamten Hastedter Heerstraße und Umgebung an.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat diesbezüglich am Wochenende in Hastedt verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

