Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuche gescheitert

Speyer (ots)

Gestern Abend zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr wurden an einem Mehrparteienhaus in der Windthorststraße sowie im Wihelm-Busch-Weg Einbruchspuren festgestellt. In welchem Zeitraum die gescheiterten Versuche in die Häuser bzw. Wohnungen zu gelangen stattfanden, ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell