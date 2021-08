Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrszeichen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin haben Polizeibeamte am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr auf dem Feldweg in Verlängerung der Bauernstraße in Hirschlanden drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren kontrolliert, die ein Verkehrszeichen "Achtung Kinder" dabei hatten. Das Schild müssen sie zuvor an einer noch unbekannten Stelle abmontiert haben. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell