Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis gefahren +++ Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ein 59 Jahre alter Mann war am Dienstag ohne Fahrerlaubnis in Hage mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Verkehrsteilnehmer am Nachmittag auf der Hagermarscher Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der 59-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Ein 52-Jähriger war am Dienstag in Aurich mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs. Die Beamten hielten den 52-Jährigen um kurz nach 18 Uhr auf der Esenser Straße an und stellten fest, dass der genutzte E-Scooter nicht versichert war und auch keine Zulassung für den Straßenverkehr hatte. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und der Schlüssel sichergestellt. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell