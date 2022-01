Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Ladendieb in Aurich festgenommen und im beschleunigten Verfahren verurteilt

Aurich (ots)

Ein Ladendieb ist am Dienstag in Aurich festgenommen und nur wenige Stunden später im beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Gegen 11.15 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Baumarkts in der Arentestraße in Aurich der Polizei einen Ladendiebstahl. Ein Mann hatte nach ersten Erkenntnissen 18 Gartenscheren gestohlen und war geflüchtet. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Beschuldigten, einen 61 Jahre alten Mann, mit dem Diebesgut antreffen und nahmen ihn vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Beschuldigte dem Haftrichter in Aurich im sogenannten beschleunigten Verfahren vorgeführt. Bereits vier Stunden nach der Tat wurde der 61 Jahre alte Beschuldigte wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verurteilt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

