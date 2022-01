Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Betrunkener Radfahrer +++ Norden - Berauscht mit dem Auto gefahren +++ Aurich - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Betrunkener Radfahrer

In Lütetsburg hat die Polizei am Montagabend einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der 24-Jährige war gegen 21.50 Uhr mit dem Fahrrad auf der Landstraße unterwegs, als die Beamten ihn anhielten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Norden - Berauscht mit dem Auto gefahren

Ein 39-Jähriger ist am Montag in Norden berauscht mit dem Auto unterwegs gewesen. Die Polizei fuhr gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße, als sie den Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielt. Sie führten einen Drogenvortest bei dem Mann durch. Dieser verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin. Dem 39-Jährigen wurde eine Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits in der Nacht zu Sonntag, 16.01.2022, in Aurich ereignete. Gegen 0.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kinos an der Bundesstraße ein VW Polo beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Ein Mann und eine Frau beobachteten den Unfall und informierten den Halter des beschädigten Fahrzeugs. Die beiden Zeugen sind namentlich nicht bekannt und werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

