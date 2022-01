Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Tür beschädigt +++ Norden - Autos aufgebrochen +++ Wiesmoor - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Tür beschädigt

In Hage wurde in der Nacht zu Sonntag die Tür einer öffentlichen Toilette beschädigt. Unbekannte zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in der Straße Am Markt die Türfüllung der Damentoilette ein. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Autos aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag kam es in Norden zu mehreren Autoaufbrüchen. Unbekannte schlugen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Seitenscheiben von mindestens fünf Autos ein. Die Taten ereigneten sich in der Dortmunder Straße, Am Wasserturm und im Addinggaster Weg sowie in Norddeich im Riedeweg und im Möwenweg. Aus einigen Fahrzeugen wurden Wertsachen gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagmorgen in Wiesmoor betrunken mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann geriet gegen 4 Uhr in der Freilichtbühnenstraße mit seinem Opel auf den Grünstreifen und kollidierte mit Buschwerk. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell