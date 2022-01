Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Tannenhausen - Sattelzug kam von Fahrbahn ab

Aurich-Tannenhausen - Sattelzug kam von Fahrbahn ab

Ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Tannenhausen schwer verletzt worden. Der Mann aus Großheide fuhr gegen 5.15 Uhr mit seinem nicht beladenen Sattelzug auf der Dornumer Straße (L 7) in Richtung Aurich und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Als er versuchte, gegenzulenken, stellte sich nach ersten Erkenntnissen der Auflieger quer. Der Sattelzug geriet nach links in einen wasserführenden Graben neben der Fahrbahn und prallte dort gegen eine Dammstelle. Der 46 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war am Unfallort. Im Einsatz waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr Sandhorst und die Straßenmeisterei. Am Lkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam, war die Landesstraße zwischen der Einmündung Dietrichsfelder Straße und Kummerweg/Königsweg von 8.50 Uhr bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt.

