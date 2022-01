Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung, Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag gegen 19:45 Uhr kam es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker befuhr die Robert-Bosch-Straße in Richtung Essingen. Auf Höhe eines dortigen Discounters fuhr das Fahrzeug nahezu ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus auf. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und ließ das Fahrzeug dort zurück. Kurze Zeit später versuchten mehrere Personen das Fahrzeug des Unfallverursachers zur Seite zu schieben. Die Polizei Aalen sucht nun unter der Rufnummer 07361/5240 Zeugen des Unfalls.

Abtsgmünd-Untergröningen: Sachbeschädigung

Am vergangenen Freitag wurde festgestellt, dass Unbekannte Dachplatten einer Holzhütte, welche auf dem Schulhof der Sonnenschule in der Sonnenhalde steht, beschädigt haben. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966611.

Oberkochen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 27-Jähriger am Montagmorgen gegen 9 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw einen in der Rudolf-Eber-Straße abgestellten Lkw beschädigte.

Aalen: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt eine 55-Jährige ihren VW am Montagmorgen gegen 8 Uhr am Kreisverkehr bei der Berufsschule an. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Lauchheim-Röttingen: Opferstockdiebstahl

Wohl lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte, als sie aus der Kirche in der Pfarrgasse eine Figur entwendeten, welche dort zur Sammlung von Spenden aufgestellt war. Die Figur wurde am 12. Januar das letzte Mal geleert, so dass der Diebstahl zwischen diesem Tag und dem vergangenen Samstag stattgefunden haben muss. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Unfallflucht

Bereits am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines VW-Crafters einen in der Pfarrgartenstraße abgestellten Ford Kuga, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Unfallverursacher hielt Zeugenaussagen zufolge lediglich kurz an und fuhr dann bergaufwärts davon. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges genannt werden; das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Kurz nach 3 Uhr am Samstagmorgen befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi A3 die Bahnhofstraße in Richtung Wasseralfingen. Aufgrund Alkoholisierung und der zur Unfallzeit herrschenden Witterung verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches eine Verkehrsinsel überfuhr und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Bei dem Unfall, bei dem alle fünf Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Rainau-Buch: Unfallflucht

Bereits zwischen dem 9.1. und dem 15.1. beschädigte ein Unbekannter einen Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Ahelfingerstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Opel Zafira beschädigte eine 79-Jährige am Sonntagmittag gegen 12 Uhr einen in der Kirchstraße abgestellten VW Passat, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

