Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach-Schmiden: 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein Verletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ca. 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag kurz nach 11 Uhr an der Kreuzung L 1197 / K 1855. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines VW Caddy fuhr die Landesstraße in Richtung Oeffingen entlang und missachtete hierbei nach aktuellem Kenntnisstand im Kreuzungsbereich eine rote Ampel. Aufgrund dessen kam es zunächst zur Kollision mit einem Mercedes-Fahrer, der von der Kreisstraße nach links in Richtung Fellbach abbiegen wollte. Anschließend kam der Caddy auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Renault eines 65-Jährigen, dieser wurde schließlich auf den VW Golf eines 34-Jährigen aufgeschoben. Der Caddy landete anschließend im Graben. Der 46-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Caddy sowie der Renault des 65-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

