Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit gefälschtem Impfpass

Altena (ots)

Ein 45-jähriger Altenaer hat am Dienstag in einer Altenaer Apotheke einen gefälschten Impfpass vorgelegt, um an die digitale Variante des Nachweises zu gelangen. Bei einer Überprüfung der Chargennummer ergaben sich Unstimmigkeiten. Bei einer Nachfrage an der angeblichen Impfstelle kam heraus, dass dort an dem angeblichen Datum nicht geimpft wurde. Die Polizei stellte die Fälschung sicher, schrieb eine Strafanzeige und ermittelt wegen Betrugs bzw. Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse. (cris)

