Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Balve (ots)

Zwischen Montagmorgen 08:00 Uhr und Dienstagmorgen 11:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Thing" ein. Sie hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten in der Folge mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, eine Uhr und einen Gürtel. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell