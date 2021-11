Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glatte Straße führt zu Unfall, Kind verletzt

Buchholz (ots)

Am Dienstag, gegen 9 Uhr, wurde ein 12-jähriges Kind bei einem Unfall zwischen Buchholz und Petersdorf verletzt. Eine 50- jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Ford Transit die Landstraße und kam auf winterglatter Fahrbahn von der dieser ab. Sie überschlug sich mit ihrem Auto. Ein angrenzende Feld stoppte das Fahrzeug. Das Kind im Ford wurde zur weiteren Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bis das Fahrzeug geborgen war, musste die Straße halbseitig gesperrt werden.

