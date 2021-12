Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungslage in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

Am 11.12.2021 fand in der Innenstadt von Schwerin eine Versammlung in der Zeit von 11:00-13:00 Uhr statt.

Insgesamt nahmen an der Versammlung in der Spitze 760 Personen teil. Die Polizei sicherte den Aufzug vom Südufer Pfaffenteich über die Mecklenburgstraße, Schloßstraße, Werderstraße, Knaudtstraße und Wismarsche Straße mit Polizeibeamten ab. Eine Vertreterin der Versammlungsbehörde war vor Ort. Die verfügten Auflagen wurden von den Teilnehmern eingehalten. Rund 20 Personen bekundeten mündlich ihren Protest gegen den Aufzug. Die Versammlung verlief friedlich. Es kam zu keinen Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell