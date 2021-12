Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei stellt Impfausweis sicher

Schwerin (ots)

Am 06.12.2021 kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Apotheke in der Weststadt. Eine Mitarbeiterin der Apotheke erkannte Auffälligkeiten im Impfausweis, die Zweifel an der Echtheit begründeten. Nach Aussage dieser Mitarbeiterin erhalten diese täglich Informationen über gefälschte Impfpässe und sind daher besonders geschult und sensibilisiert. Die Polizei stellte den Impfausweis des 50-Jährigen bulgarischen Tatverdächtigen sicher, die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell