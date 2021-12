Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungslage in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

In den Abendstunden des 06.12.2021 versammelten sich in der Spitze bis zu 400 Personen in Schwerin. Die für eine organisierte Versammlung erforderliche Anmeldung lag nicht vor. Die Versammlung richtete sich gegen die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Versammlungsteilnehmer formierten sich zu einem Aufzug und bewegten vom Südufer Pfaffenteich über den Marienplatz, vorbei an der Staatskanzlei über die Schelfstadt zurück zum Ausgangspunkt. Vor dort gingen die Versammlungsteilnehmer erneut über den Marienplatz und an der Staatskanzlei vorbei. In der Folge verließen die meisten Teilnehmer die Versammlung und entfernen sich in kleinen Personengruppen. Im Bereich Marstall endete der Aufzug. Auf der Aufzugsstrecke äußerten die Versammlungsteilnehmer ihre Meinung durch Sprechchöre und Buhrufe. Einige Teilnehmer führten Kerzen mit. Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich gegenüber der Polizei teilweise unkooperativ. Es wurden Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, wegen zweier Widerstände gegen eingesetzte Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

