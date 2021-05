Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Münster, OT Wienburg (ots)

Am 14.05.2021, gegen 21:00 Uhr, befährt ein 17-jähriger Jugendlicher aus Münster mit einem E-Scooter die Jahnstr. aus Richtung Friesenring kommend in Richtung Kinderhauser Str. Aus bislang ungeklärter Ursache prallt er mit dem Roller gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter, kommt zu Fall und verletzt sich schwer. Vor Ort räumt der 17-jährige ein, zuvor Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholvortest ergibt einen Wert von 1,66 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wird der 17-jährige mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verbleibt. Dort wird ihm auch eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholwertes entnommen. Bei dem Unfall entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 500 Euro.

