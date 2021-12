Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Schwerin (ots)

Ein alkoholisierter 55-jähriger Schweriner verursachte in den heutigen Morgenstunden zwei Verkehrsunfälle. Gegen 07:20 Uhr parkte der 55-Jährige in der Werderstraße aus und missachtete den nachfolgenden Verkehr. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin erkannte die Situation und bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. In weiterer Folge stieß der 55-Jährige mit einem weiteren Fahrzeug aus dem Gegenverkehr zusammen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch eine aufmerksame Zeugin, die sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notierte, konnte der Unfallverursacher anschließend durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6.000 EUR. Dem 55-Jährigen Mann wurde zur Beweissicherung Blut entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

