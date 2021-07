Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt/ Containerbrände am Buddenbrookhaus, Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. auf 30.06.2021) kam es zu zwei Bränden in der Lübecker Mengstraße am dortigen Buddenbrookhaus, welche von der Berufsfeuerwehr Lübeck abgelöscht wurden. Innerhalb von nur einer Stunde brannten dort Papiercontainer, welche an der Gebäuderückseite am oberen Wehdehof standen. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich Zeugenhinweise. Wer hat zwischen ca. 23.00 Uhr und 01.00 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Buddenbrookhauses beobachtet oder kann sonst Hinweise zu diesem Sachverhalt geben.

Diese nimmt die Kriminalpolizei gerne unter der zentralen Rufnummer 0451-131-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell